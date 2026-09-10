Для Пскова особенно важен вопрос образования и его инфраструктуры - Борис Елкин об итогах встречи губернатора с президентом

Для Пскова особенно важен вопрос развития сферы образования и создание соответствующей инфраструктуры, заявил глава города Борис Елкин, комментируя итоги встречи губернатора Михаила Ведерникова с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Для нашего города особо важен вопрос образования и создание соответствующей инфраструктуры и условий для обучения наших детей. Это и президентские нацпроекты, это капремонты наших школ, дошкольных образовательных учреждений. Отдельно обсуждался вопрос кадровой политики в части педагогов и учителей. Это тоже очень актуальный для нас, важный вопрос. Буквально недавно наш президент отметил особым статусом учителей, очень важно проявлять внимание к нашим педагогам и воспитателям дошкольных образовательных учреждений. Необходимо создавать такие условия, чтобы им было комфортно работать, и на работу они шли с удовольствием. Именно поэтому необходимо уделять внимание статусу педагога, а также следить за состоянием соответствующей инфраструктуры - обновлением наших дошкольных и средних образовательных учреждений, а также заниматься строительством новых школ», - сказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что поднятая Владимиром Путиным во время беседы проблема несанкционированных свалок для города Пскова актуальная, но стоит она не остро. «В основном, это касается вывоза крупногабаритных отходов. И касается класса отходов, которые не подпадают под твердые бытовые отходы, которые нужно вывозить регоператору. Мы говорим о таких отходах, как покрышки, которые необходимо утилизировать отдельно, но, к сожалению, ряд представителей бизнеса, особенно это касается частных шиномонтажей, хотя берут за утилизацию деньги, несанкционированно вывозят просто нам на площадки сбора ТБО», - пояснил градоначальник.

По словам Бориса Елкина, этот острый вопрос неоднократно обсуждался с губернатором. «Для его решения мы запускаем систему "Стоп Свалка", о которой ранее уже не раз говорили именно в части борьбы с несанкционированными свалками. Поэтому у нас есть понимание и есть механизмы, которые мы планируем использовать», - сказал глава города.

Не оставил без внимания глава Пскова и тему ремонта дорог, которая также была поднята на встрече губернатора с президентом. По словам Михаила Ведерникова, в строительство дорог в регионе идет беспрецедентными темпами.

«Качество ремонта для нас всегда было отдельным вопросом, которому мы уделяли особое внимание, именно поэтому за последние годы в регионе модернизировались не только заводы, на которых мы тоже, кстати, недавно побывали. Например, на открытии абсолютно нового завода "Псковавтодора". Очень большое внимание уделяется качеству. А качество - это лабораторные испытания, исследования. Я скажу так, что и в государственных учреждениях, в частности "Псковавтодоре", лаборатория меняется, улучшается. В том числе мы привлекаем и иные специализированные коммерческие организации, которые обладают соответствующим лабораторным оборудованием. Подрядные организации тоже не стоят на месте, их уровень исследований и обследований материалов становится значительно выше, что, конечно, существенно влияет на качество дорог», - заверил Борис Елкин.

Что касается темпов реконструкции дорог, то они напрямую зависят от финансирования, отметил глава. «Мне сложно говорить за Псковскую область, но в этом году в городе Пскове объемы дорожного ремонта достаточно большие, мы стараемся не подводить региональный центр», - заключил Борис Елкин.

На встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства. Активно строятся дороги, расширяется транспортное сообщение, в первую очередь с Санкт-Петербургом. Реализуется программа капремонта коммунальной инфраструктуры и школ.