Общество

Арт-стена для граффити может появиться в парке 300-летия прокуратуры в Пскове

Арт-стена для граффити может появиться в парке 300-летия прокуратуры в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Градостроительный совет Пскова принял решение направить проект парка 300-летия прокуратуры на доработку. Однако на собрании отметили в проекте ряд удачных элементов: арт-стену для граффити, смотровые площадки, музыкальную зону и амфитеатр.

«Мы пришли к единому мнению, что необходимо более тщательно интегрировать проект в ландшафт и учесть близость объектов культурного наследия. Развивать эту территорию планируем поэтапно», - рассказал глава Пскова.

Ранее в парке появился физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).