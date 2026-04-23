Запуск пешеходного фонтана в Пскове запланирован на май

Запуск мультимедийного пешеходного фонтана в сквере имени 60-летия Октября в Пскове в этом сезоне запланирован на май. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Осенью 2025 года специализированная организация провела мероприятия по подготовке фонтана к зимнему периоду. Специалисты  выполнили работы по промывке чаши фонтана и дисковых фильтров, провели очистку решетчатых настилов, защитных сеток водозабора, дренажных приямков, а также выполнили слив воды из системы трубопроводов, демонтировали фонтанные установки, акустические системы, проектор и лазерную установку.

Помимо этого, была проведена ревизия светильников и фонтанных насадок. В настоящее время, в целях подготовки фонтана к работе в предстоящем летнем сезоне, проведены необходимые мероприятия по ревизии насосного оборудования, запорной арматуры, а также соединений трубопроводов. Выполнена и замена кварцевого песка в фильтре шпульной набивки и проведены профилактические работы по системам туманообразования и дезинфекции воды.

В ходе проведения указанных мероприятий повреждений и неисправностей в работе фонтана в сквере имени 60-летия Октября в городе Пскове не выявлено. 

