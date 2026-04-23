Суд рассматривает ходатайство о продлении домашнего ареста Анастасии Повторейко

Псковский городской суд приступил к рассмотрению ходатайства руководителя следственного органа о продлении срока содержания под домашним арестом отстраненной от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе судов Псковской области.

Анастасия Повторейко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности). По версии следствия, бывшая главврач искусственно вносила в документы сведения о применении дорогостоящих препаратов, из-за чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей.

Ранее суд не нашел оснований для отмены ареста, наложенного на автомобили Анастасии Повторейко.