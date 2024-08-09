Спорт

Новый ФОКОТ открылся в парке на улице Никольской под Псковом

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) открылся на улице Никольской в деревне Родина Псковского района 9 августа. Комплекс построен в парке в честь 300-летия прокуратуры России, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

ФОКОТ включает в себя максимальный набор спортивных площадок. Здесь обустроены футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Вокруг них расположен корт для бега и прыжков в длину. По бокам от футбольного поля установлены тренажеры для воркаута и стол для настольного тенниса.

Для проведения ярких соревнований и чемпионатов предусмотрены трибуны на 100 мест. Территория вокруг стадиона благоустроена для комфортного пребывания спортсменов и болельщиков.

Открытие состоялось в преддверии Дня физкультурника, который отмечается 10 августа. На торжественной церемонии присутствовали глава города Пскова Борис Ёлкин, прокурор Псковской области Андрей Мошков и исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров.

В строительстве спортивной площадки поддержку оказали правительство Псковской области и федеральный центр.

«Мы ожидаем, что востребованность стадиона будет достаточно высокой, потому что здесь находится большое количество близлежащих домов и Пскова, и Псковского района. Всем нужно такое место, где можно будет спокойно заниматься спортом. Часть времени здесь будут заниматься организованные группы, спортивные школы, но в свободном посещении сюда могут приходить все жители» - отметил глава города Пскова. «Мы ожидаем, что востребованность стадиона будет достаточно высокой, потому что здесь находится большое количество близлежащих домов и Пскова, и Псковского района. Всем нужно такое место, где можно будет спокойно заниматься спортом. Часть времени здесь будут заниматься организованные группы, спортивные школы, но в свободном посещении сюда могут приходить все жители» - отметил глава города Пскова.

Площадки сразу опробовали спортсмены. После открытия воспитанники спортивных школ «Ника», «Бригантина» и «Юниор» мгновенно отправились заниматься на новой площадке.

ФОКОТ будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00. Заниматься в вечернее время будет безопасно, так как весь стадион оснащён прожекторами, на территории присутствует охрана.