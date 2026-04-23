 
Общество

Скончалась преподаватель истфака ПсковГУ Зоя Тимошенкова

0

Кандидат исторических наук, доцент, преподаватель Псковского государственного университета Зоя Тимошенкова скончалась в Пскове, ей было 80 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей собственные источники.

Фото: ПсковГУ

Зоя Тимошенкова окончила в 1971 году исторический факультет ЛГУ, затем - аспирантуру при Ленинградском отделении Института истории АН СССР. С 1974 года работала в ПГПИ имени Сергея Кирова. Специализировалась на истории России XVI - XVIII веков. 

Видео: Библиотека имени Ивана Василёва, Псков

Прощание с преподавателем состоится в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Затем Зою Тимошенкову перевезут в Санкт-Петербург для кремации. Прах планируется отвезти на родину, где похоронена её мама.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026