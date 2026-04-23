Скончалась преподаватель истфака ПсковГУ Зоя Тимошенкова

Кандидат исторических наук, доцент, преподаватель Псковского государственного университета Зоя Тимошенкова скончалась в Пскове, ей было 80 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей собственные источники.

Зоя Тимошенкова окончила в 1971 году исторический факультет ЛГУ, затем - аспирантуру при Ленинградском отделении Института истории АН СССР. С 1974 года работала в ПГПИ имени Сергея Кирова. Специализировалась на истории России XVI - XVIII веков.

Прощание с преподавателем состоится в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Затем Зою Тимошенкову перевезут в Санкт-Петербург для кремации. Прах планируется отвезти на родину, где похоронена её мама.