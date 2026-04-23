 
Общество

Неделю приемов граждан старшего поколения устроит в Псковской области «Единая Россия»

Тематическая неделя приемов, посвященная поддержке граждан старшего поколения, пройдет в Псковской области с 27 по 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Жители региона могут получить квалифицированную консультацию по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат, медицинского обслуживания и ОМС, жилищно-коммунальных услуг, юридической защиты и льгот, а также по другим важным темам.

Расписание приемов

27 апреля (понедельник)

  • 10:00–12:00 — специалисты Территориального фонда ОМС по Псковской области;
  • 10:00–13:00 — Ассоциация юристов России;
  • 14:00–16:00 — депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная.

28 апреля (вторник)

  • 10:00–12:00 — депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих;
  • 14:00–16:00 — депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева.

29 апреля (среда)

  • 10:00–12:00 — специалисты отделения Социального фонда России по Псковской области;
  • 10:00–12:00 — депутат Псковского областного Собрания Ирина Толмачева;
  • 14:00–16:00 — депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов.

30 апреля (четверг)

  • 10:00–12:00 — депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

Встречи пройдут в общественных приемных «Единой России» по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9. Дополнительно приемы также организуют на базах местных общественных приемных в Великих Луках и районных центрах области.

Записаться на встречу можно лично по адресу приемной, по телефону предварительной записи: 66-25-12 или в режиме «горячей линии»: 66-25-12.

