Прощание с преподавателем истфака ПсковГУ Зоей Тимошенковой состоится 25 апреля

Прощание с доцентом кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Зоей Тимошенковой состоится 25 апреля в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья по адресу: Псков, улица Леона Поземского, дом 7. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Зоя Тимошенкова скончалась 23 апреля на 81-м году жизни.

«Зоя Александровна пришла в Псковский государственный университет в 1974 году и проработала более 45 лет. В 2015–2019 годах заведовала кафедрой отечественной истории и музееведения. В последние годы продолжала сотрудничать с кафедрой, передавая свой богатый опыт молодым коллегам», - рассказали в ПсковГУ.

В вузе отметили, что Зоя Тимошенкова внесла огромный вклад в подготовку научных кадров, также она автор около 200 научных и учебно-методических работ, участник коллективных академических трудов «История крестьянства Северо-Запада России: период феодализма» и одного из томов «История России: в 20 томах». Её труд отмечен многочисленными почётными грамотами, в 2020 году Зое Тимошенковой присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

«ПсковГУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Зои Александровны. Чуткий наставник и душевный человек – такой она останется в памяти коллег и многочисленных учеников», - заключили в университете.