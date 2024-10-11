Общество

Псковская область оказалась среди аутсайдеров в рейтинге регионов по уровню здоровья населения

Рейтинг регионов по уровню индекса здоровья населения, учитывающего 23 различных показателя, составили сотрудники Департамента здравоохранения Москвы и научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ведомства. В результате наименьший коэффициент индекса здоровья, в пределах 0,000-0,191, зафиксирован у Ивановской, Тверской, Псковской и Еврейской автономной областей.

Индекс здоровья населения регионов России. Фото: журнал «Здоровье мегаполиса»

Определяющими критериями рейтинга выступили ожидаемая продолжительность здоровой жизни и смертность населения в трудоспособном возрасте. Лидерами рейтинга стали Москва, Северная Осетия – Алания, Севастополь, Санкт-Петербург и Тюменская область, пишет Vademecum.

Ученые отобрали показатели цели устойчивого развития (ЦУР), связанные со здоровьем, затем они оценили влияние этих показателей на уровень ожидаемой продолжительности здоровой жизни и смертности населения в трудоспособном возрасте. Анализ показал, что на первое больше всего влияет число погибших в дорожно-транспортных происшествиях и заболеваемость алкоголизмом, на второе – смертность от болезней системы кровообращения, онкозаболеваний, заболеваемость ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, а также степень приверженности граждан к здоровому образу жизни.

В итоге индекс общественного здоровья для каждого региона был составлен на основе 23 показателей ЦУР по итогам 2022 года. Критерии попали в несколько подгрупп: социально-демографические (смертность населения), экономические (уровень доходов населения) показатели, занятость и образование (безработица и охват высшим образованием), санитарные условия и экология, социально значимые заболевания, здоровый образ жизни и непосредственно здравоохранение. К последнему авторы отнесли обеспеченность врачами и долю граждан, ежегодно проходящих диспансеризацию.

Лидеры рейтинга получили индекс в пределах 0,239-0,241, тогда как замыкающие регионы имеют индекс в пределах 0,000-0,191. Большинство субъектов исследователи отнесли к первым четырем уровням из десяти возможных: самый высокий индекс имеют 13% территорий, второй уровень получили 26% регионов, третий – 29%, четвертый – 21%. Оставшиеся 11% имеют наиболее низкие значения.