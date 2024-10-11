Общество

Более ста экспонатов представили в Пскове на выставке «Дары осени»

Более ста экспонатов были представлены сотрудниками и курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России на ежегодной выставке «Дары осени». Участники продемонстрировали свои творческие навыки в области кулинарии и изобразительного искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

Жюри оценивало экспонаты по эстетике, креативности и умению находить новые формы в обычных блюдах. В художественных работах оценивались оригинальность и новизна.

По итогам конкурса определили победителей в номинациях «Цветочная фантазия», «Рекордсмен», «Осенняя палитра», «Бабушкин погребок» и «Пряный пирожок». Все победители получат дипломы от Псковского филиала Университета ФСИН России.