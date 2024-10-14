Общество

На учебу в вузы ФСБ приглашают псковичей

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан Российской Федерации на учебу в высшие военные учебные заведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Набор проводится в пограничные институты ФСБ России, Академию ФСБ России, Академию ФСО России по программам высшего образования (срок обучения 5 лет) и среднего профессионального образования (срок обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев) по очной форме обучения.

В качестве кандидатов рассматриваются:

граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет включительно;

граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, – до достижения ими возраста 24 лет.

Возраст граждан, поступающих в образовательные организации, исчисляется на дату их зачисления на обучение.

Для обучения принимаются кандидаты мужского пола с образованием не ниже среднего общего (11 классов), соответствующие требованиям по: образованию; возрасту; результатам медицинского освидетельствования; психологическим (психофизиологическим) качествам; уровню физической подготовленности.

Обучение проводится по следующим специальностям: пограничная деятельность; психология; управление персоналом; компьютерная безопасность; радиотехника и радиосвязь; электромеханика; судовождение; юриспруденция и природоохранная деятельность; лечебное дело (специальность – фельдшер, по программе среднего профессионального образования).

Прием на обучение по программам высшего образования проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. При приеме на потоки подготовки по образовательным программам среднего профессионального образования дополнительные вступительные испытания не устанавливаются.

Обучающимся гарантированы бесплатное обучение, проживание, обмундирование, питание, медицинское обслуживание и стипендия.

После первого года обучения с курсантами заключается контракт о прохождении военной службы на период обучения в образовательной организации и пять лет после её окончания.

Изъявившим желание поступить в 2025 году в пограничные институты ФСБ России или получить дополнительную информацию об условиях отбора и поступления необходимо не позднее 1 февраля 2025 года обратиться по следующим адресам либо номерам телефонов: