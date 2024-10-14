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Общество

На учебу в вузы ФСБ приглашают псковичей

14.10.2024 21:20|ПсковКомментариев: 1

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан Российской Федерации на учебу в высшие военные учебные заведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления. 

 

Набор проводится в пограничные институты ФСБ России, Академию ФСБ России, Академию ФСО России по программам высшего образования (срок обучения 5 лет) и среднего профессионального образования (срок обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев) по очной форме обучения.

В качестве кандидатов рассматриваются:

  • граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет включительно;
  • граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, – до достижения ими возраста 24 лет.

Возраст граждан, поступающих в образовательные организации, исчисляется на дату их зачисления на обучение.

Для обучения принимаются кандидаты мужского пола с образованием не ниже среднего общего (11 классов), соответствующие требованиям по: образованию; возрасту; результатам медицинского освидетельствования; психологическим (психофизиологическим) качествам; уровню физической подготовленности.

Обучение проводится по следующим специальностям: пограничная деятельность; психология; управление персоналом; компьютерная безопасность; радиотехника и радиосвязь; электромеханика; судовождение; юриспруденция и природоохранная деятельность; лечебное дело (специальность – фельдшер, по программе среднего профессионального образования).

Прием на обучение по программам высшего образования проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. При приеме на потоки подготовки по образовательным программам среднего профессионального образования дополнительные вступительные испытания не устанавливаются.

Обучающимся гарантированы бесплатное обучение, проживание, обмундирование, питание, медицинское обслуживание и стипендия.

После первого года обучения с курсантами заключается контракт о прохождении военной службы на период обучения в образовательной организации и пять лет после её окончания.

Изъявившим желание поступить в 2025 году в пограничные институты ФСБ России или получить дополнительную информацию об условиях отбора и поступления необходимо не позднее 1 февраля 2025 года обратиться по следующим адресам либо номерам телефонов:

  • город Псков, улица Инженерная, дом 113; телефон 8(8112)69-82-25, 69-82-28;
  • Псковская область, город Гдов, улиц Ленинградская, дом 9; телефон 8(81131)2-13-31;
  • Псковская область, город Печоры, улиц Приозерная, дом 1; телефон8(81148)2-17-95;
  • Псковская область, город Пыталово, деревня Шелино, телефон 8(81147)2-17-49;
  • Псковская область, город Себеж, переулок Почтовый, дом 4Е, телефон 8(81140)3-58-15; 2-29-30, 2-27-97;
  • Псковская область, город Невель, улиц Ленкоммуны, дом 28Б, телефон 8(81151)2-14-62.
  • А также в группе ВКонтакте «Патриоты Псковских рубежей». 
Теги: #ФСБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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