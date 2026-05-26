Около 20 представителей Псковского областного Собрания депутатов проверили свои знания в Агродиктанте

Второй Всероссийский Агродиктант-2026 стартовал в Псковской области сразу на нескольких площадках. Одной из них стало Псковское областное Собрание депутатов, где тестирование прошли около 20 человек. Проверить свои аграрные знания пришли вице-спикер Александр Братчиков, депутаты Алексей Севастьянов, Антон Минаков, Андрей Маковский и Наталья Тудакова, а также сотрудники аппарата, сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, куратор Агродиктанта в регионе Андрей Козлов напомнил, что акция проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Российское село» при поддержке Россельхозбанка и Минсельхоза России.



Андрей Козлов отметил, что в этом году диктант объединяет как новичков, так и тех, кто уже участвовал в прошлом году. «Этот проект помогает популяризировать аграрную отрасль и показывает, что сельское хозяйство – современное, технологичное и перспективное направление для учебы, работы и инвестиций. Всероссийская акция охватывает все регионы страны: от рыбацких поселков Севера до виноградников Кубани — и продлится до 30 мая. Желаю всем участникам успешно проявить себя и получить новые знания», — комментирует Андрей Козлов.



Всего в области зарегистрировано 30 очных площадок. Ключевые из них расположены в Государственной сельскохозяйственной академии в Великих Луках и Центре молодежи в Пскове. Еще 17 точек организованы в школьных агроклассах, пять – непосредственно на аграрных предприятияхК акции также присоединились профсоюзы и региональное отделение фонда «Защитники Отечества».



Контингент участников максимально разнообразен: от школьников до опытных фермеров. Пройти тестирование можно не только очно, но и дистанционно. Диктант разделен на четыре категории по возрасту и уровню подготовки. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов за 45 минут. Результаты станут известны через 20 дней: каждый участник получит персональный сертификат с подробными ответами.



Зарегистрироваться для участия в онлайн-формате можно до 30 мая включительно на сайте агродиктант.рф.



