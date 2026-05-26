 
Общество

Около 20 представителей Псковского областного Собрания депутатов проверили свои знания в Агродиктанте

0

Второй Всероссийский Агродиктант-2026 стартовал в Псковской области сразу на нескольких площадках. Одной из них стало Псковское областное Собрание депутатов, где тестирование прошли около 20 человек. Проверить свои аграрные знания пришли вице-спикер Александр Братчиков, депутаты Алексей Севастьянов, Антон Минаков, Андрей Маковский и Наталья Тудакова, а также сотрудники аппарата, сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, куратор Агродиктанта в регионе Андрей Козлов напомнил, что акция проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Российское село» при поддержке Россельхозбанка и Минсельхоза России.

Андрей Козлов отметил, что в этом году диктант объединяет как новичков, так и тех, кто уже участвовал в прошлом году. «Этот проект помогает популяризировать аграрную отрасль и показывает, что сельское хозяйство – современное, технологичное и перспективное направление для учебы, работы и инвестиций. Всероссийская акция охватывает все регионы страны: от рыбацких поселков Севера до виноградников Кубани — и продлится до 30 мая. Желаю всем участникам успешно проявить себя и получить новые знания», — комментирует Андрей Козлов.

Всего в области зарегистрировано 30 очных площадок. Ключевые из них расположены в Государственной сельскохозяйственной академии в Великих Луках и Центре молодежи в Пскове. Еще 17 точек организованы в школьных агроклассах, пять – непосредственно на аграрных предприятияхК акции также присоединились профсоюзы и региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

Контингент участников максимально разнообразен: от школьников до опытных фермеров. Пройти тестирование можно не только очно, но и дистанционно. Диктант разделен на четыре категории по возрасту и уровню подготовки. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов за 45 минут. Результаты станут известны через 20 дней: каждый участник получит персональный сертификат с подробными ответами.

 


Зарегистрироваться для участия в онлайн-формате можно до 30 мая включительно на сайте агродиктант.рф.

Напоминаем, второй всероссийский Агродиктант проходит в России с 26 по 30 мая.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Тудакова Наталья Викторовна

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Маковский Андрей Андреевич

Маковский Андрей Андреевич

Депутат Псковского областного Собрания

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026