Псковская таможня отдаст в добрые руки двух лабрадоров-ретриверов

Псковская таможня предлагает исключительно в добрые и ответственные руки на безвозмездной основе двух лабрадоров-ретриверов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Служба в таможенных органах лабрадора-ретривера по кличке Шок закончена в связи с заболеванием. У пса выявлен люмбо-сакральный стеноз. Шестилетней собаке требуется домашнее содержание, кормление сухими кормами супер-премиум класса, ветеринарное наблюдение, уход и медицинские препараты.
После планового ветеринарного обследования заканчивает службу в таможенных органах по состоянию здоровья восьмилетний лабрадор-ретривер по кличке Дидилия. Выявленный у собаки артрит не позволяет в дальнейшем использование животного при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств. Лабрадор также требует повышенного внимания и ухода. Собаке рекомендуется кормление сухими кормами супер-премиум класса и постоянное ветеринарное сопровождение.
Целесообразность использования каждой служебной собаки определяет комиссия после ежегодного комплексного обследования здоровья. Собаки с исключающими или ограничивающими их использование болезнями и недостатками подлежат выбраковке и передаются на возмездной или безвозмездной основе юридическим и физическим лицам. Обязательно оформляется акт приема-передачи, и собака списывается с баланса таможенного органа.
По вопросу безвозмездной передачи двух лабрадоров-ретриверов необходимо обращаться в кинологический отдел таможни по телефону: (8112) 692 218.