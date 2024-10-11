Общество

Псковская таможня отдаст в добрые руки двух лабрадоров-ретриверов

Псковская таможня предлагает исключительно в добрые и ответственные руки на безвозмездной основе двух лабрадоров-ретриверов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Служба в таможенных органах лабрадора-ретривера по кличке Шок закончена в связи с заболеванием. У пса выявлен люмбо-сакральный стеноз. Шестилетней собаке требуется домашнее содержание, кормление сухими кормами супер-премиум класса, ветеринарное наблюдение, уход и медицинские препараты.

После планового ветеринарного обследования заканчивает службу в таможенных органах по состоянию здоровья восьмилетний лабрадор-ретривер по кличке Дидилия. Выявленный у собаки артрит не позволяет в дальнейшем использование животного при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств. Лабрадор также требует повышенного внимания и ухода. Собаке рекомендуется кормление сухими кормами супер-премиум класса и постоянное ветеринарное сопровождение.

Целесообразность использования каждой служебной собаки определяет комиссия после ежегодного комплексного обследования здоровья. Собаки с исключающими или ограничивающими их использование болезнями и недостатками подлежат выбраковке и передаются на возмездной или безвозмездной основе юридическим и физическим лицам. Обязательно оформляется акт приема-передачи, и собака списывается с баланса таможенного органа.

«Каждая служебная собака находится под постоянным ветеринарным наблюдением, ежегодно проходя комплексное обследование здоровья. Служебные собаки вносят свой вклад в защиту границы от посягательств на незаконное перемещение наркотических средств и табачной продукции. На счету наших питомцев килограммы и тонны обнаруженной контрабанды. По окончании успешной службы наши собаки заслуживают достойной "пенсии". Поэтому мы предупреждаем, что их содержание может стать материальной или эмоциональной проблемой. Мы серьезно подходим к выбору будущего хозяина собаки», - отметил начальник кинологического отдела таможни Сергей Баланчук.

По вопросу безвозмездной передачи двух лабрадоров-ретриверов необходимо обращаться в кинологический отдел таможни по телефону: (8112) 692 218.