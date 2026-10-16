Индустрия красоты растет в регионах

Самым быстрорастущим направлением бьюти-сферы стали косметические услуги, а наибольшую динамику показал региональный бизнес. Такие данные ВТБ представил на выставке InterCHARM 2026.

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По данным банка, индивидуальные предприниматели составляют 86% участников рынка красоты – преимущественно это небольшие студии и мастера, работающие на себя. По числу клиентов СМБ из сфер красоты и ухода лидируют Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Республика Крым, Краснодарский край и Ростовская область. При этом самый большой прирост в 2026 году показали Костромская область (+40%), Новгородская и Томская области (+20%), Свердловская и Вологодская области (+17%).

В целом по России из направлений бьюти-бизнеса лидируют косметические услуги – число таких компаний выросло на 16%, парикмахерских и салонов красоты стало больше на 8%, магазинов косметики и парфюмерии – на 5%.

«Индустрия красоты остаётся одним из самых массовых направлений малого бизнеса. Рост во многом обеспечивают небольшие специализированные форматы, например, студии. Такая модель позволяет быстрее запустить бизнес и выйти на окупаемость», – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

InterCHARM – крупнейшая выставка парфюмерно-косметической индустрии России и СНГ. В этом году она проходит 14–17 октября в «Крокус Экспо», в мероприятии участвуют более 1700 компаний из 30 стран.