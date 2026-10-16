 
Общество

Индустрия красоты растет в регионах

0

Самым быстрорастущим направлением бьюти-сферы стали косметические услуги, а наибольшую динамику показал региональный бизнес. Такие данные ВТБ представил на выставке InterCHARM 2026.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным банка, индивидуальные предприниматели составляют 86% участников рынка красоты – преимущественно это небольшие студии и мастера, работающие на себя. По числу клиентов СМБ из сфер красоты и ухода лидируют Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Республика Крым, Краснодарский край и Ростовская область. При этом самый большой прирост в 2026 году показали Костромская область (+40%), Новгородская и Томская области (+20%), Свердловская и Вологодская области (+17%).

В целом по России из направлений бьюти-бизнеса лидируют косметические услуги – число таких компаний выросло на 16%, парикмахерских и салонов красоты стало больше на 8%, магазинов косметики и парфюмерии – на 5%.

«Индустрия красоты остаётся одним из самых массовых направлений малого бизнеса. Рост во многом обеспечивают небольшие специализированные форматы, например, студии. Такая модель позволяет быстрее запустить бизнес и выйти на окупаемость», – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

InterCHARM – крупнейшая выставка парфюмерно-косметической индустрии России и СНГ. В этом году она проходит 14–17 октября в «Крокус Экспо», в мероприятии участвуют более 1700 компаний из 30 стран.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026