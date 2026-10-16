Более 4,6 млн покупок оплатили жители СЗФО с помощью сервиса Вжух за последние три месяца

В третьем квартале 2026 года жители СЗФО оплатили покупки с помощью сервиса Вжух более 4,6 миллиона раз. Вжух — это технология бесконтактной оплаты от Сбера, позволяющая владельцам iPhone и Android оплачивать покупки смартфоном без пластиковой карты, NFC-чипа или стикера, используя терминалы с поддержкой Bluetooth.

Сервис Вжух создан и запущен Сбербанком в августе 2025 года и за короткий период превратился из инновационной новинки в массовый инструмент. Сценарий оплаты Вжух прост: когда на экране терминала появляется сумма к оплате, пользователь запускает приложение СберБанк Онлайн, подносит смартфон к терминалу и подтверждает транзакцию. У технологии высокий уровень безопасности: для передачи данных используется быстрый и надёжный протокол Bluetooth Low Energy (BLE), а специальные механизмы шифрования защищают данные от подделки и перехвата.

По абсолютному количеству транзакций в тройку самых активных регионов СЗФО в третьем квартале вошли: Санкт-Петербург (более 1,5 миллиона транзакций), Ленинградская (380 тысяч) и Калининградская области (370 тысяч).

Основная аудитория Вжух — молодые и активные пользователи. Средний возраст клиента — около 30 лет, при этом пик использования приходится на возрастную группу 17-25 лет.

«Главный плюс сервиса в том, что он доступен даже при полном отсутствии интернета. Это особенно удобно для локаций с высокой плотностью интернет-трафика или нестабильной сетью. Также Вжух даёт возможность оплачивать покупки умным кольцом Сбера без необходимости носить с собой банковскую карту или смартфон», — отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Оплата умным кольцом доступна по всей России — везде, где установлены биометрические терминалы Сбера или терминалы банков-партнёров с поддержкой технологии Вжух. Для активации этой функции нужно привязать любой счёт Сбера к приложению умного кольца. Когда на терминале отображается сумма покупки, пользователь подтверждает оплату жестом: когда рука находится параллельно полу надо дважды коснуться метки на кольце и поднести его к терминалу.