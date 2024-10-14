Общество

Помощь осужденным к принудительным работам обсудили в Великих Луках

Вопросы пенитенциарной пробации обсудили в ИЦ-1 города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В ИЦ-1 заместитель начальника учреждения Артемом Облуковым при участии представителя УИИ по городу Великие Луки провел рабочую встречу с руководителем филиала Центра социальной адаптации «Другой формат» Павлом Райковым.

Основной темой разговора стало обсуждение вопросов взаимодействия при оказании помощи осужденным к принудительным работам в их социальной адаптации после освобождения в рамках реализации положений ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

Также отдельное внимание было уделено разработке индивидуальных программ нуждающимся в помощи, перечню предоставляемых некоммерческой организацией услуг, порядке их получения. Этой информацией руководитель центра «Другой формат» поделился в ходе беседы с отбывающими наказание. Он не только ответил на вопросы аудитории, но и привел примеры из практики.

«Наша цель - оказать помощь каждому осужденному, нуждающемуся в ресоциализации, социальной адаптации, социальной реабилитации. В первую очередь это направлено на снижение уровня преступности, предупреждение совершения новых деяний», - отметил в завершение встречи Артем Облуков.