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Общество

Елена Лунгу: Вакцинация защищает не от заболевания, а от осложнений 

15.10.2024 16:11|ПсковКомментариев: 0

Вакцинация не защищает от заболеваний, но защищает от осложнений и смерти. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказала терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу.

«Ко мне на прием приходят дети и взрослые с такими симптомами, как повышение температуры, насморк, заложенность, першение и боль в горле, сухой приступообразный кашель, ломота в мышцах и головные боли. Ежегодно у нас проводится вакцинация от гриппа, в этом году мы начали прививки с конца августа. До конца октября мы хотим привить 80-90% процентов населения.  Вакцинация не защищает от заболеваний, но защищает от осложнений и смерти. Осложнениям подвергаются чаще не привитые граждане. Многие лица попадают в стационар, где фиксируются и летальные исходы. Очень хочется донести до населения, что прививка не опасна. Не привитые лица являются резервуаром для вируса, где вирус чувствует себя комфортно, размножается и достигает максимума своей агрессивности», – сказала Елена Лунгу.

Она уточнила, что, когда вирус попадает к привитому человеку, он встречает препятствия в виде антител. Многие вирусы погибают, перестают делиться, терять свои агрессивные свойства и на выходе из организма человека,  становятся менее опасными и не способными к существованию.

«Если на пути встречается человек не привитый, вирус попадает опять в комфортные условия, где начинает усиленно размножаться, у него появляются еще более агрессивные свойства. Поэтому вакцинацией мы создаем иммунную прослойку и  предотвращаем развитие эпидемии и пандемии», - добавила Елена Лунгу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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