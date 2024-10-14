Общество

Псковские студенты могут принять участие в конкурсе проектов «Зеленый свет»

Студенты из Псковской области могут принять участие в конкурсе проектов «Зеленый свет». Как рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, программа направлена на выявление и поддержку перспективных студентов, которые готовы реализовывать сложные корпоративные проекты или собственные инициативы и разработки в сфере экологии, охраны труда и социального волонтерства.

В рамках конкурса предусмотрены три направления: работа над конкретным кейсом, реализация собственного проекта, разработка социального проекта.

Конкурсантов ждет обучающий курс, мастер-классы от экспертов и поддержка наставников. Финалисты представят свои проекты жюри на публичной защите в Москве и смогут принять участие в образовательной и культурной программе.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте.