Общество

Сбер: Псковичи в два раза увеличили спрос на образовательные кредиты

С января по сентябрь 2024 года жители Псковской области оформили в Сбербанке образовательные кредиты на общую сумму порядка 40 млн рублей. Объём кредитования увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

В СЗФО наиболее активными заёмщиками стали петербуржцы и жители Ленинградской области. В Санкт-Петербурге за девять месяцев текущего года Сбером выдано 10 тысяч таких кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей (прирост 50%). На втором месте – Ленинградская область, где оформлено тысяча кредитов.

«Уровень знаний молодежи – ключевой элемент благополучной экономики и прогресса государства. Сбербанк активно участвует в образовательном процессе. Банк поддерживает просветительские инициативы, разрабатывает собственные программы и предоставляет возможность молодым людям поступать в выбранные университеты. Сегодня кредит на обучение в Сбере доступен без залога и поручительства. Оформить кредит с господдержкой можно независимо от наличия работы, весь срок обучения будет действовать льготный период, это позволит сосредоточиться на учёбе, а не на займе», — сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.

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