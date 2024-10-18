Общество

Псковские археологи рассказали об интересных находках с раскопа на Плехановском посаде

Несмотря на осенние холода, псковские археологи продолжают раскоп на Плехановском посаде. За прошедшую неделю они полностью разобрали остатки деревянного дома конца XVIII - первой половины XX века, а также начали изучать ямы XVI-XVII веков. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

В ходе разбора остатков деревянного дома Полностью разобрали остатки деревянного дома конца XVIII - первой половины XX века археологи обнаружили керамическое блюдо, два нательных крестика, перстень и фрагмент фарфоровой статуэтки.

На остальных участках специалисты начали изучать ямы XVI-XVII веков, связанные с обработкой металла. В основном в ямах находятся металлургические шлаки. На одном участке, площадь которого составляет четыре квадратных метра, из слоя мощностью десять сантиметров собрали целый мешок шлаков и корольков железа.