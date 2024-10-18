Псковские археологи рассказали об интересных находках с раскопа на Плехановском посаде

Несмотря на осенние холода, псковские археологи продолжают раскоп на Плехановском посаде. За прошедшую неделю они полностью разобрали остатки деревянного дома конца XVIII - первой половины XX века, а также начали изучать ямы XVI-XVII веков. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
В ходе разбора остатков деревянного дома Полностью разобрали остатки деревянного дома конца XVIII - первой половины XX века археологи обнаружили керамическое блюдо, два нательных крестика, перстень и фрагмент фарфоровой статуэтки.
Одна из ям дала коллекцию шлаков и лома цветного металла. Также была обнаружена зеленополивная фляга, фрагменты которой разбросало по этой яме.