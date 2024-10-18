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Общество

«Дневной дозор»: Пить или не пить?

22.10.2024 11:19|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Стали ли в России меньше пить?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

«Пить или не пить — вот в чем вопрос» - судя по свежей статистике, эту несколько скорректированную гамлетовскую дилемму россияне решают для себя все реже. На днях ведущий научный сотрудник Национального научного центра наркологии Анна Лобачева заявила, что потребление алкоголя в России по сравнению с 2010 годом удалось снизить более чем в два раза! Такой спад нарколог связала с активным развитием центров здоровья, созданием новых кабинетов медпрофилактики и масштабной работой по пропаганде среди россиян здорового образа жизни.

В то же время есть и другая статистика, согласно которой россияне в последние годы стали пить больше, а в 2023 году продажи алкоголя в нашей стране и вовсе установили рекорд. По данным Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования, в 2007 году на душу населения потребляли 11 литров спирта, а в 2017-м — 7 литров, но в 2023 году показатель снова начал расти и достиг восьми литров чистого спирта — рекорд за последние девять лет. При этом реальное потребление может быть на треть выше официальной статистики благодаря распространению суррогата.

Так меньше стали пить россияне или больше? Что по этому поводу думают федеральные и псковские эксперты? Если меньше, то благодаря чему? Сработала государственная политика или какие-то другие причины? Как в это плане дела в Псковской области? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Одним из самых продуктивных (с точки зрения количества) генераторов антиалкогольных идей является депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Из последнего — он предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ, поскольку, на его взгляд, под видом безалкогольного пива идет реклама алкогольных брендов. К данным о том, что потребление алкоголя в России снизилось в два раза, он относится осторожно. Да, позитивная динамика в этом плане есть, но есть и попытки ее сломать, констатирует Султан Хамзаев.

Фото: Султан Хамзаев / Telegram

«Я не сторонник громких заголовков, чтобы говорить о том, что мы в два раза снизили уровень потребления алкоголя. Я считаю, что в этом плане надо всегда аккуратно действовать. То, что у нас есть позитивная динамика — это факт. То, что лоббисты нам всё время обещают позитивную динамику сломать — это факт. Например, попытка легализовать онлайн-продажу, продажу алкоголя на стадионах и целый спектр алкоинициатив. Поэтому в этой части государственная стратегия о здоровье граждан должна двигаться шаг за шагом, а не так, как нам лоббисты предлагают: шаг вперед - два назад. Поэтому пусть они сами объясняют, почему у них так всё красиво на бумаге, но в целом я бы здесь не упрощал проблемы». 

Председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий не берет на себя ответственность утверждать, что жители нашего региона стали меньше употреблять, но отмечает, что проблема «наливаек» у нас как была, так и осталась. По его мнению, Псковской области нужно равняться на Чечню, которая очень продолжительное время держится в числе самых непьющих регионов. 

«Есть прекрасные примеры, когда целые регионы и республики сокращают, то есть идет планомерная работа, во-первых, идет пропаганда, рассказ о том, что это такое, о том, что это не наша традиция, и вообще как это действует на человека, на семью и на общество. Соответственно, законодательные меры принимаются в отношении этих вещей. Например, наша Чечня. Нет проблем, люди оздоровили республику. Самая трезвая республика. С этим проблем нет. Почему нам не сделать? Мы находимся в рамках одного государства. Если там есть положительный пример, почему российские области не могут это предпринять? Две составляющих сокращения употребления алкоголя - это общественное понимание, рассказ о том, как действует алкоголь на человека, на семью, на общество, плюс запретительные меры, естественно, как на любой, например, наркотик, который находится вне закона. У нас, в нашей области, к сожалению, такого нет».

В том, что мы стали пить в два раза меньше, сильно сомневается депутат Псковского областного Собрания Владимир Панченко, который в конце 90-х был начальником отдела производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции администрации Псковской области. По его словам, россияне просто постепенно перешли на домашние спиртные напитки. Что же касается нашего региона, шаги в сторону пропаганды здорового образа жизни заметны, но это не значит, что народ стал меньше пить. Тем более, что проблема с «наливайками» так и не решена. 

«Если брать статистику чисто из розничных сетей оптовых баз, производителей алкоголя, то она уменьшилась, это однозначно. Но это не значит, что стали меньше пить, потому что появилось очень много альтернативы. И все-таки еще и "левый" алкоголь никуда не делся, он до сих пор присутствует. И очень много самогоноварения. Конечно, спорту стали больше уделять внимание: и площадки, и комплексы, и пропаганда здорового образа жизни. Но то, что стали на 50% меньше пить, в этом есть большие сомнения. Что касается "наливаек", то они никуда и не делись. Борьба ведется, но насколько она эффективная?» 

В Псковской области шаги по борьбе с алкоголизацией населения начались еще давно. С апреля 2013 года вступили в силу ограничения по розничной продаже алкоголя. Вот уже 10 лет она запрещена во время «последних звонков», выпускных и в День защиты детей. Действует запрет на продажу алкоголя в ночное время. Кроме того, у нас давно не торгуют спиртным в парках, скверах, в студенческих общежитиях и в палатках общественного питания. Исключение составили только сезонные кафе. А еще региональные власти объявили войну «наливайкам» — с 2020 года для таких заведений действует новый стандарт: площадь такого «кафе» должна быть не менее 40 квадратных метров. Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев полагает, что предпринятых мер по борьбе с алкоголизацией населения вполне достаточно. 

«Все меры, которые направлены, я думаю, что достаточны. Время продажи ограничено, распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено. Медицинские и образовательные учреждения тоже ограждены от этого. Общественные мероприятия проводим, ярмарки. Поэтому в этом плане в принципе приемлемые меры, довольно-таки разумные». 

По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, российские алкогольные предприятия более чем на 10 процентов увеличили производство спиртных напитков крепостью выше 9%, а производство слабоалкогольных напитков — почти на 40. С учетом того, что объемы производства увеличиваются, псковский ресторатор Андрей Филатов не особо верит в объективность статистики, которую озвучила научный сотрудник Национального научного центра наркологии Анна Лобачева. Хотя отмечает, что позитивные изменения в этом плане однозначно есть. 

«Так, как пили 20 лет назад, наверное, этого уже нет. Поменялись напитки, перестала продаваться в большом количестве водка, но стали продаваться слабоалкогольные напитки. И поэтому я не думаю, что степень потребления алкоголя снижена, потому что у меня была информация о том, что производители алкоголя нарастили производство. Может быть, это было связано с их легализацией, что они сейчас маркируют свою продукцию и стали больше учитываться. Но я рад той информации, что в "обществе трезвости" есть положительная статистика. Обычно они высказывались негативно по любому поводу. И даже любое нахождение алкоголя в кафе, в ресторане для них было пагубным. Но для псковичей появилась возможность выбора русских напитков, потому что импорт стал очень дорогим. К сожалению, российское вино тоже дорожает, мы думали, что это уменьшит количество импортного вина и даст развитие российскому, но российское вино сейчас тоже стало очень дорогим». 

На днях один из способов ограничить употребление алкоголя в России назвал депутат Госдумы от ЛДПР, зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов. В супермаркете, по его словам, есть целые алкогольные отделы, но и на кассах обязательно стоит алкогольная продукция, как бы говоря: «Купите меня, пожалуйста». Надо убрать ее подальше от касс - так спиртное будут меньше покупать, полагает депутат. Что же касается благостной статистики, которую озвучил Национальный научный центр наркологии, Сергей Леонов, как и ряд других наших спикеров, подверг ее сомнению.

«Дело в том, что есть иные формы статистики, которые говорят об обратном, что достаточно много людей, особенно это выявляется при диспансерном наблюдении, употребляют алкоголь. Безусловно, доктора, которые занимаются оценкой влияния употребления алкоголя на дальнейшее здоровье человека, говорят о том, что алкоголь влияет негативно. Исходя из этого, делается вывод, что чем меньше наши граждане будут употреблять алкоголя, тем меньше сопутствующих заболеваний, хронических заболеваний, которые человек может получить в течение своей жизни, будет появляться. Соответственно, люди будут более здоровы. Если они будут более здоровы, они будут более трудоспособны. Меньше будут болеть, меньше выходить на больничный, более эффективны будут на своих рабочих местах. Поэтому государство заботится о том, чтобы люди были наши здоровы. Это первое. Второе, будет увеличена продолжительность жизни. Кстати, не только из-за хронических заболеваний, потому что в состоянии алкогольного опьянения совершаются, например, ДТП, которые уносят жизни. В этом отношении, конечно, необходимо прилагать все усилия, чтобы потребления алкоголя гражданами нашей страны было как можно меньше». 

Большинство наших сегодняшних респондентов скептически отреагировали на благую весть о том, что с 2010 года уровень потребления алкоголя в России снизился более чем в два раза. Солидарны с ними и читатели Telegram-канала Псковской Ленты Новостей. 36% процентов соглашаются, что пить стали меньше, но не уверены, что в два раза. 28% считают статистику абсолютным враньем, а по наблюдениям 22% участников опроса, жители страны стали пить даже больше. И лишь 14% респондентов сказали, что статистика совпадает с их ощущениями. Так или иначе, уровень потребления алкоголя во многом влияет на продолжительность жизни россиян, а президент России Владимир Путин поставил задачу довести ее к 2030 году до 78 лет. Судя по тому, что в рейтинге трезвости регионов России за 2023 год Псковская область пока занимает 76 место, нам в плане увеличения продолжительности жизни еще есть, над чем поработать. 

Татьяна Иванова

Теги: #алкоголь #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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