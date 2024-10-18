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Общество

Комплекс «Силарон» попал в шорт-лист лучших технологических решений премии BRICS Solutions Awards

21.10.2024 17:19|ПсковКомментариев: 0

Импортонезависимый программно-аппаратный комплекс (ПАК) автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) «Силарон» вошел в шорт-лист международной премии BRICS Solutions Awards. Эксперты высоко оценили решение, разработанное Т1 Интеграция (Холдинг Т1), одним из лидеров рынка системной интеграции в России, и отметили его из более 1300 заявок со всего мира. Решение также вошло в лист лучших технологических практик премии в категории «Новая промышленность и энергетика».

ПАК «Силарон» был заявлен в номинации «Когнитивные технологии и креативная экономика — промышленный дизайн технологичного продукта», объединяющей современные технологические решения с выраженными эстетическими качествами.

Решение ориентировано на предприятия с непрерывным производством для широкого спектра отраслей: нефтехимия, нефтепереработка, теплоэнергетика, химия, металлургия, а также горнодобывающая промышленность. ПАК состоит из модулей, которые собирают и обрабатывают сведения с тысяч датчиков, контролирующих различные параметры производственных процессов. Блоки системы спроектированы с функцией быстрой и безопасной «горячей замены», что является залогом надежности «Силарон». Удобное расположение узлов подводки кабелей и стыковки модулей обеспечивает простоту сборки, обслуживания и замены элементов системы.

«Мы рады, что наш проект получил высокую оценку экспертного сообщества. Создание конкурентоспособных на глобальном рынке технологических продуктов — задача национального масштаба, и мы гордимся, что вносим свой вклад в ее решение. Участие в премии подтверждает интерес международной аудитории к подобному класса решений. При создании инновационного дизайна ПАК мы руководствовались принципами удобства пользователя при сохранении всех необходимых технологически функций», — комментирует исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин. 

«Высокая надёжность и производительность комплекса сочетается с продуманным внешним видом и высокими эргономическими качествами. Технологичный дизайн корпусов «Силарон» соответствует функционалу устройства – обеспечивать прозрачность процессов и срез данных в реальном времени. Это подчеркивают аэродинамические формы, символизирующие быстрый поток данных, а также модули устройства из прозрачного пластика со световыми индикаторами состояния, срезанными по передней кромке», - отметил руководитель лаборатории дизайна Т1 Алексей Голованов. 

«Силарон» гарантирует отсутствие вредоносных элементов в программном обеспечении, поскольку в комплексе применяются только собственные разработки компании. Их отличают повышенное внимание к безопасности и совместимость с отечественными операционными системами. В аппаратной базе решения использованы российские комплектующие, что исключает возможные ограничения поставок иностранных компонентов. Система поддерживает многопользовательский режим работы, позволяя нескольким операторам одновременно контролировать различные участки производства.

Премия BRICS Solutions Awards учреждена с целью поиска и поощрения инновационных технологических разработок, которые способствуют решению актуальных проблем рынка и стимулируют экономический рост в странах БРИКС. Особое внимание при этом уделяется практической значимости проектов. Экспертная оценка заявок проводится по ряду критериев, среди которых новизна и уникальность идеи, конкурентные преимущества, эффективность внедрения, потенциал для тиражирования, а также наличие подтверждающей документации: патентов, сертификатов и отчетов.

Теги: #Т1
Источник: Псковская Лента Новостей
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