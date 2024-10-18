Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о мерах поддержки псковских семей

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Разговор будет посвящен мерам социальной поддержки семей в Псковской области.

На какие меры поддержки могут рассчитывать псковские семьи? Какие меры наиболее популярные и наименее востребованные? Охотно ли жители региона участвуют в конкурсах для многодетных семей? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.