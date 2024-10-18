Общество

Андрей Маковский: ТОСы привлекают ощутимые суммы в муниципалитеты

Территориальные общественные самоуправления помогают привлекать в муниципалитеты большое количество бюджетных средств, заявил заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Андрей Маковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Очень важное значение имеют ТОСы – органы местного самоуправления. Когда волости создавались, их смысл был в том, что люди на местах могли собраться и решить вопрос, например, благоустройства мусорных бачков. Это не сработало, потому что бюджеты в волостях дефицитные. И на миллион в год волость ничего не может сделать. Сейчас ввели ТОСы. Мне как политологу приятно, что денег районы стали получать больше. Те ТОСы, которые работают, привлекают ощутимые суммы», – заметил Андрей Маковский.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова уточнила, что только из областного бюджета на проекты ТОСов выделяют 110 миллионов рублей.