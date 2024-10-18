Возможность возвращения обязательного распределения выпускников-медиков обсудят в Собрании

Возвращение обязательного распределения для выпускников-медиков, проходивших обучение за счет бюджетных средств, поможет в решении проблемы острого дефицита кадров – такого мнения придерживается вице-спикер Игорь Дитрих, предложивший коллегам-депутатам поддержать на сессии соответствующую инициативу Законодательного собрания Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Аргументы в пользу обязательного распределения сформулированы в обращении к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих также представил доводы, основанные на профессиональном, депутатском и личном опыте – после окончания медицинского института он и сам был направлен на работу по распределению.
При этом вице-спикер обратил внимание, что в случае возвращения обязательного распределения должны быть определены и гарантии со стороны государства – предоставление жилья и достойно оборудованного места работы.
Вопрос о поддержке обращения будет рассмотрен на заседании комитета по труду и социальной политике и на октябрьской сессии областного Собрания депутатов.