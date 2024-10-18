Общество

Псковичи представят регион на чемпионате «Абилимпикс» в двух компетенциях

Конкурсанты из Псковской области примут участие в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Мероприятие пройдет в Московском выставочном центре «Гостиный двор» с 25 по 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Представлять регион в финале чемпионата будут два участника в категории «специалисты» — Валентина Бельцова в компетенции «Флористика» и Максим Высотин в компетенции «Слесарное дело». По графику соревнований псковские конкурсанты продемонстрируют свои профессиональные навыки уже 27 октября. Итоги будут подведены 28 октября.

Также в состав делегации Псковской области включена обучающаяся Центра специального образования №1 Полина Яковлева. Она отправится в Москву, чтобы получить награду за победу (2 место в категории «школьники») в конкурсе изобразительного искусства «Семья "Абилимпикс"».

На чемпионате псковских участников будут поддерживать их наставники. Кроме того, на чемпионате будут присутствовать участники региональных чемпионатов «Абилимпикс» - в этом году движению исполняется 10 лет. Так, студент Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Захар Дробинин подготовил для юбилейных мероприятий видеопоздравление. Студент Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Валерий Иванов смастерил для цифрового Музея чемпионата экспонат — макет избы в композиции «Деревенское подворье», а ученики Центра специального образования №1 подобрали для цифровой выставки фотоработы «Семейные традиции».

Национальный центр «Абилимпикс» подготовил обширную и насыщенную программу чемпионата, в которую включены соревнования, а также деловые, образовательные, профориентационные и культурные мероприятия, выставки. Также в честь 10-летнего юбилея движения центр выпустит в электронном формате летопись, где все регионы России представят свои истории развития движения.

В этом году финал чемпионата посетят более 12 тысяч человек, включая участников, руководителей органов исполнительной власти регионов России, представителей Всероссийских организаций инвалидов, организаций-работодателей, производителей оборудования для людей с инвалидностью, образовательных и некоммерческих организаций, а также делегации из дружественных государств. За медали поборются более тысячи участников со всех регионов страны.

Основная цель движения «Абилимпикс» — комплексная профессиональная реабилитация людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также развитие социокультурной инклюзии в обществе. На сегодняшний день чемпионат охватывает все регионы России, а число соревновательных дисциплин за десять лет выросло с 29 до 206.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуются в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Инициатива в том числе позволят более эффективно достигать целей президентских нацпроектов.