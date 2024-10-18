Общество

МС Zhan станет специальным гостем 20-го сезона «Мисс Псков»

Cпециальным гостем и членом жюри финального шоу «Мисс и Миссис Псков 2024» 23 ноября станет популярный автор и исполнитель песен «Сказочный Мим», «Ночная Леди», «Имя твое», которые стали золотыми клубными хитами и не раз собирали псковичей вместе, — МС Zhan. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса красоты.

Сегодня МС Zhan — резидент известных радиостанций, обладатель премии «Бронзовый орёл» в номинации «Лучший МС России», премий Maxidance и Funny House, а также «Лучший клубный ведущий», участник крупнейших мероприятий в России и за рубежом (среди них KaZantip, Sensation, Dance Planet, Castle Dance, Pirate Station, Record X-mas, VK Fest). Он выступал на одной сцене с The Prodigy, Dr Alban, Ace of Base, 2 Unlimited, Scooter, Armin Van Buuren, Tiësto, Paul Van Dyk, David Guetta.

МС Zhan 23 ноября не только станет членом жюри, но и исполнит свои знаменитые хиты в рамках финального шоу.