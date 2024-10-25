Общество

70 кг взрывчатки и более 300 кг наркотиков не пропустили в Россию псковские таможенники

Более 120 тысяч грузовых и легковых автомобилей осмотрели псковские таможенники с помощью мобильных и стационарных инспекционно-досмотровых комплексов с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, подводя итоги работы ведомства за 9 месяцев 2024 года.

Профессиональное применение технических средств, аналитическая работа способствовали пресечению ввоза в страну 70 кг взрывчатых веществ, более 300 кг наркотических средств.

Помогают таможенникам в работе и 25 служебных собак, обученных поиску наркотических веществ и табачной продукции.

Напомним, День таможенника отмечали в России 25 октября.