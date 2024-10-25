Общество

Великолукским школьникам напомнили о правилах дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» в преддверии осенних каникул проводят акцию «#Безопасныеканикулы». От этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

В рамках акции сотрудники проводят профилактические беседы с водителями на дорогах, раздают листовки-памятки. А также посещают школы.

Так 25 октября сотрудники посетили ребят в Булынинской средней школе деревне Булынино и филиале Булынинской школы - Кировской школе деревне Плаксино. Ребятам напомнили о правилах дорожного движения и безопасном поведении на улице.