Общество

Псковичам предлагают сдать оружие на СВО, чтобы избежать ответственности

Граждане, которые допустили административные правонарушения в области оборота оружия, смогут избежать ответственности, если сдадут свое оружие в Росгвардию для использования в специальной военной операции (СВО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации.

Возможность для граждан сдать собственное оружие в Росгвардию для его использования в СВО закреплена вступившими в силу в августе текущего года изменениями законодательства об оружии.

Для удобства граждан на главной странице официального сайта Росгвардии размещен сервис для подачи в электронном виде уведомления о желании добровольно передать оружие в зону проведения специальной военной операции.