Общество

Отношение православия к Хеллоуину обсудили на встрече с молодежью

Молодежный клуб при Псковской епархии провел просветительский вечер на тему Хеллоуина, сообщает корреспондент Псковской Ленте Новостей.



Фото здесь и далее: Константин Красильников

Тема встречи - отношение православия к Хеллоуину. На мероприятии молодежь обсудила историю «праздника», совместно с отцом Тигрием, руководителем по делам молодежи Псковской епархии и клириком Храма святителя Василия Великого на Горке. Участники критически поразмышляем над аспектами данного гуляния.

Молодежь пришла к выводу, что главная проблема праздника в том, что люди не берут в расчет исторический и религиозный смысл. То, каким сейчас воспринимается Хеллоуин - Православная Церковь не одобряет.



Хеллоуин искажает отношение человека к злу, смерти. Нечистая сила — серьезная и опасная реальность. Играть с ней — значит, вредить себе. Есть риск стать таким же.

Некоторые люди переодеваются в злодеев, убийц, что не соответствует изначальной задумке праздника.



На встрече отметили, что название Хеллоуина происходит не от английского слова «ад» (Hell). Исторически праздник имеет христианскую ноту. Его полное название в переводе означает «Канун Дня всех Святых» (All-Hallows-Eve).