Общество

Спрос на инженеров-механиков в Псковской области вырос на 3%

В Псковской области за год спрос на инженеров-механиков вырос на 3%: более 300 новых вакансий для этих специалистов появилось в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.r.

В конце октября каждого года профессиональный праздник отмечают инженеры-механики. Специально к этой дате аналитики выяснили, в каких регионах страны сложилась наибольшая потребность в этих специалистах, и сколько они могут зарабатывать сейчас.

В третьем квартале 2024 года российские работодатели открыли 30,9 тысяч вакансий для инженеров-механиков. Самая высокая потребность в этих специалистах сложилась в Москве (13% от всех подобных вакансий в РФ), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), а также в Свердловской и Новосибирской областях, республике Татарстан и Ростовской области (по 3%).

Медиана зарплатных предложений для сервисных инженеров и инженеров-механиков составила в России 85 700 рублей, при этом в самых «дорогих» вакансиях уровень оплаты достигает до полумиллиона рублей. На наиболее высокие заработные платы инженеры-механики сейчас могут рассчитывать в Забайкальском крае (122 500 рублей в среднем), Ямало-Ненецком АО (120 000 рублей), Амурской области (118 300 рублей), Якутии (116 600 рублей), Бурятии (115 000 рублей), Москве (103 800 рублей), Иркутской области (102 600 рублей), Ханты-Мансийский АО и Хабаровском крае (по 100 000 рублей), а также в Красноярском крае (97 500 рублей). В Псковской области средняя зарплата инженера-механика выросла на 10 тысяч рублей до 60 тысяч.

Уровень конкуренции за рабочие места среди инженеров-механиков на начало октября составил 4,9 резюме на вакансию, что говорит о достаточности этих специалистов на рынке труда (нормой считается диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию).