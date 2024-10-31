Общество

Частые осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в ноябре в Псковской области

В Псковской области в ноябре ожидается преобладание облачной погоды с частыми осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

По информации синоптиков, в первой половине месяца температурный фон будет немного выше климатической нормы. Однако во второй половине месяца погодные условия изменятся — на климатическую ситуацию будут влиять антициклоны, что приведет к уменьшению облачности и осадков. В это время осадки ожидаются преимущественно в виде снега, а температурный фон будет понижен относительно нормы.

В начале месяца днем температуры воздуха составит от 0 до +8 градусов, а ночью в пределах от -1 до +4 градусов, с понижением со второй недели от 0 до -5 градусов.

Среднемесячная температура воздуха ожидается ниже нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 90-130% от климатической нормы.