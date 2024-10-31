Общество

Корпоративную академию создадут в правительстве Псковской области

Корпоративную академию правительства Псковской области, которая займется развитием компетенций государственных и муниципальных служащих, создадут в регионе. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

«Если когда-то управленческий аппарат мог годами справляться с текущей работой, не меняя подходы и не внедряя современные практики, то сегодня это принципиально невозможно. Новые вызовы – каждый год. И всегда к ним нужно оперативно и гибко адаптироваться. Делать это системно без обучающего центра – крайне сложно. Поэтому такой шаг нам нужен, в том числе, для успешного развития в долгосрочной перспективе», – сказал губернатор.

Он отметил, что корпоративная академия станет важным шагом в укреплении профессиональной среды государственной и муниципальной службы региона.

«А это, в свою очередь, положительно скажется на качестве жизни всех жителей области. Директором академии назначил Ирину Иванову (первого замглавы администрации Пскова - ред.) – эффективного управленца, обладающего опытом работы на различных должностях государственной и муниципальной службы региона», – добавил губернатор.