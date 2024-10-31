Общество

Расходы на безопасность в торговых центрах РФ за год выросли на 30-40%

Расходы на обеспечение безопасности в российских торговых центрах за год увеличились на 30-40%, при этом в основном выросли затраты на услуги охраны, рассказали опрошенные эксперты.

«Затраты на обеспечение безопасности торговых центров складываются в основном из стоимости оборудования и услуг физической охраны. Рост за год в среднем по стране составил около 30-40%. После усиления антитеррористических мер некоторым ТЦ пришлось закупать рамки металлодетекторов. А рост стоимости физической охраны за год составил около 40%, что связано с нехваткой кадров на рынке», - заявил вице-президент СТЦ Павел Люлин.

В частности, в торговых центрах группы компаний «Ташир» расходы на безопасность в среднем выросли на 35% год к году. Основной статьей расходов является оплата услуг частных охранных организаций, подчеркнул руководитель отдела региональной коммерческой недвижимости группы Владимир Велицян.

Директор отдела управления эксплуатацией объектов недвижимости CORE.XP Наталья Афанасова указала на то, что затраты на безопасность в ТЦ резко выросли в начале года, когда организовывали дополнительные посты охраны в связи с террористической угрозой. В настоящее же время важным фактором является кадровый дефицит, в результате которого затраты на одного охранника выросли на 20-25%, пишет РИА Недвижимость.

Президент Российского совета торговых центров Олег Климов добавил, что многие торговые центры начали сотрудничество с частными охранными компаниями - стало больше как охранников, так и тренингов для их подготовки к возможным угрозам.

Он также рассказал, что крупные торговые центры, особенно в Москве, могут тратить на безопасность 5-10% от общего бюджета, то есть от 2 до 10 миллионов рублей и выше в год. А в малых и средних торговых центрах такие траты могут составлять в итоге 1-2% и 2-4% соответственно.