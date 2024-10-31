Общество

На праздничных выходных в Псковской области ждут снег и усиление ветра

На предстоящих праздничных выходных в Псковской области ожидается погода с осадками. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Температура воздуха снизится: ночью столбик термометра покажет от +1°C до -4°C, а дневные показатели будут держаться около 0°C.

Также стоит готовиться к усилению ветра, что сделает погоду ещё менее комфортной, отметила синоптик.