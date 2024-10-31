Общество

Александр Братчиков: Очень много обращений поступает по ремонту дворов

Очень много обращений от жителей Пскова поступает на тему ремонта дворовых территорий. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Люди оценивают уровень жизни по тому, что видят. Меня расстраивает, что программа "Формирование комфортной городской среды" сокращается, сейчас по ней уже невозможно отремонтировать дороги, придомовые территории, остались только общественные территории. Безусловно, их ремонтировать надо. Это пространство, которое приносит пользу всем», – сказал Александр Братчиков.

Он уточнил, что областному и региональному бюджету затруднительно выделить средства на ремонт дворов.

«Очень много обращений от жителей именно по ремонту дворовых территорий. Все остальное - текущее», — добавил Александр Братчиков.