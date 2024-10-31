Общество

Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысячи рублей в день

В 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тысячи рублей в месяц или 6,8 тысячи за один день, сообщили в пресс-службе Минтруда. Сегодня эта сумма равна 4 тысячи, а в 2025-м предельный размер компенсации будет на уровне 5,7 тысячи. Таким образом в 2026-м порог вырастет в 1,7 раза по сравнению с 2024-м, и на 20% относительно 2025-го.

По подсчетам «Известий», чтобы в 2026-м больничный был равен максимальным, то есть 6,8 тысячи в день (до вычета НДФЛ), нужны стаж от восьми лет, а также зарплата от 183 тысяч в месяц (в 2024-м) и 233 тысяч (в 2025-м).

Максимальная сумма больничного определяется с учетом предельной базы для начисления страховых взносов, напомнили в Минтруде. Там добавили: показатель ежегодно индексируется, увеличиваясь на темпы роста средней зарплаты за минувший год.

В 2024-м эта величина составляет 2,2 млн рублей. Согласно проекту бюджета Соцфонда, в 2025-м показатель будет равен 2,8 млн, а в 2026-м — 3 млн, пишут «Известия». С учетом роста зарплаты увеличивается и максимальный размер пособий, сказали в министерстве труда.

«Чтобы получать пособие в максимальном размере необходимо, чтобы официальный трудовой стаж был не менее восьми лет, а зарплата была вдвое выше средней по стране. По данным Росстата, в 2024-м средний заработок в РФ — порядка 88 тысяч рублей», — отметил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.