Марина Гаращенко: Каждый филиал больницы должен быть полноценным структурным подразделением

Каждый филиал больницы должен быть полноценным, обособленным структурным подразделением со всеми видами медицинской помощи, которые гарантирует государство. Об этом председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Многие сотрудники переживают о том, что будет с организацией, когда она станет филиалом. Мы обсуждали эту тему, и каждый филиал должен быть полноценным, обособленным структурным подразделением со всем тем набором специалистов и со всеми теми видами медицинской помощи, которые гарантирует наше государство», – сказала Марина Гаращенко.
Она уточнила, что в маленькой организации очень сложно предоставить в полном объеме медицинскую помощь, в том числе из-за недостатка высококвалифицированных кадров.