Общество

Более 300 врачей и 500 медицинских работников требуются в Псковской области

Более 300 врачей и 500 медицинских работников требуются в Псковской области для преодоления дефицита кадров в здравоохранении. Об этом председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Реорганизация проводится для того, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи. Конечно, скептики скажут, почему вы считаете, что если вы что-то укрупняете, объединяете или реорганизуете, вы улучшаете качество и доступность? Потому что это совокупная работа всех ресурсов в медицинской организации, а это и кадровые ресурсы, в том числе. Мы не скрываем, что у нас есть определенный дефицит медицинских кадров», – сказала Марина Гаращенко.

Она уточнила, что в системе здравоохранения Псковской области требуются порядка 300 врачей и 500 единиц среднего медицинского персонала

«Цифры немного плавающие, потому что всегда идет движение кадров, это живая история. Самый серьезный дефицит - это первичное звено», – добавила Марина Гаращенко.