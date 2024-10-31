Более 300 врачей и 500 медицинских работников требуются в Псковской области для преодоления дефицита кадров в здравоохранении. Об этом председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она уточнила, что в системе здравоохранения Псковской области требуются порядка 300 врачей и 500 единиц среднего медицинского персонала
«Цифры немного плавающие, потому что всегда идет движение кадров, это живая история. Самый серьезный дефицит - это первичное звено», – добавила Марина Гаращенко.