Общество

Михаил Ведерников: За последние годы Минобороны неоднократно помогало региону

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы развития общественных территорий Псковской области с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым в Москве, сообщается в Telegram-канале Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«За последние несколько лет Минобороны неоднократно помогало региону. Во многом именно силами министерства по решению президента были построены корпуса областной инфекционной больницы и учебно-лабораторный корпус ПсковГУ. Также началось строительство нового военного госпиталя и всероссийского детского лагеря», - отметил губернатор

На встрече обсудили перспективы дальнейшего развития региона при содействии Минобороны.

«Основные шаги на ближайшую перспективу определены. Уверен, в скором времени общими усилиями мы достигнем желаемого результата. Искренне благодарю Павла Михайловича за конструктивный диалог, поддержку и внимание к региону!» - подытожил Михаил Ведерников.