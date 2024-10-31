Общество

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности на День народного единства

Сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии примут участие в обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Кроме того, с целью оперативного реагирования на возможные сообщения о происшествиях маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения культурно-массовых мероприятий.

В настоящее время центром лицензионно-разрешительной работы управления осуществляется комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства Российской Федерации в сфере хранения оружия и осуществления частной охранной деятельности.