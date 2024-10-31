Общество

Рестораны стали чаще делать коктейли на российском виски, джине и коньяке

Российские рестораны и бары стали чаще делать коктейли на отечественном виски, джине и коньяке, однако пока ассортимент не так разнообразен, рассказали опрошенные представители отрасли.

«Отгрузки российского рома в бары, рестораны и отели выросли в 8,8 раз, джина - в 4 раза, водки - на 12%. Существенная часть аудитории перешла с импортного вина в категорию крепких спиртных напитков, которые идеально подходят для приготовления простых коктейлей – то есть, стараясь при этом не повышать сам градус потребления, смешивает джин, вкусовые водку, ром и виски с тоником, колой или содовой», - рассказал президент компании Ladoga Вениамин Грабар.

Сомелье ресторана «Рыбы нет» Павел Агафонов рассказал агентству, что в заведении на протяжении уже длительного времени представлен отечественный виски и джин. Из порядка 20 коктейльных позиций в ресторане немногим менее половины приходится на напитки, сделанные на основе российского крепкого алкоголя. «С отечественным продуктом очень удобно работать. Он и по ценам соответствует: все достаточно доступно. Пока у нас не так много таких позиций, потому что российского джина и виски на рынке, в принципе, немного. Но мы видим, как они уверенно набирают обороты», - рассказал сомелье.

При этом руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что с точки зрения российских производителей виски, которые уже выпускают выдержанный в бочках напиток или только собираются, «рынок пока достаточно сложный». «Но на рынке уже есть примеры успеха в других категориях качественного крепкого алкоголя, это крупные компании, они понимают, как работает маркетинг, и сотрудничают с барменами. Выпускают брендированные компоненты коктейлей, не только сам крепкий алкоголь. Поэтому в целом уже никого не удивить, что у нас большая часть джин-тоника делается из отечественной продукции», - подчеркнул он.

Руководитель информационного центра WineRetail отметил, что в Россию продолжает достаточно много виски завозиться по параллельному импорту, пишет РИА Новости. «С точки зрения обеспеченности с рынком виски у нас все в порядке. Признаков даже намечающегося дефицита нет. Jack Daniel's в прошлом году завезли на ажиотаже почти два годовых объема 2021 года - больше 4,5 миллионов литров. Около 5 миллионов литров Johnnie Walker. Такие товарные стоки какое-то время будут проливаться в тех же барах, и цена не такая уж высокая», - сказал Ставцев.

Он подчеркнул, что импорт виски в прошлом году восстановился практически до уровня 2021 года после более чем двухкратного падения в 2022 году. Однако в первом полугодии этого года снова наметилось снижение - на 20%, в том числе из-за роста курсов валют и высоких кредитных ставок.

Эксперты отметили, что в России «подрастает» достойная замена импортному виски. В частности, этот напиток производит Кемлянский винокуренный завод, Прасковейский винзавод, завод «Виски России» в Кизляре.

Российский джин занимает уже порядка 70% рынка, подчеркнул руководитель информационного центра WineRetail. Его производством занимаются такие крупные компании как Ladoga (джин Barrister), «НоваБев Групп» (бывшая «Белуга» - джин Green Baboon), Simple Group (джин Hoppers).

Некоторые бары самостоятельно производят джиновый напиток. Совладелец и гендиректор бара Dry&Wet Виталий Екименко рассказал, что они делают напиток на основе можжевельника с юдзу, кардамоном, кориандром и дягилем, крепостью 25%.

«Наш напиток на порядок менее крепок и более самодостаточен в чистом виде. В первую очередь мы создали его для того, чтобы гости могли взять его с собой. Но в первый же день релиза, он начал активно расходиться в баре порционно», - сказал он.

Несмотря на широкую доступность импортной алкогольной продукции, активно завоевывает рынок и российский коньяк.

Бар-менеджер «Коктебель бара» Никита Дьяченко подчеркнул, что вкус и качество российского коньяка ничем не уступают импортному.

«В последние годы качество коньяка в России значительно выросло, что позволяет воссоздавать забытые коктейли в современном исполнении. Российский коньяк сочетается с разнообразными ингредиентами и дает необычные оттенки вкуса. Гости часто бывают удивлены, узнав, что их напиток приготовлен на основе коньяка. Так что стереотип "коктейль на коньяке = очень крепко" постепенно сменяется на "очень необычно, повторите, пожалуйста», - отметил Дьяченко.

Он добавил, что в настоящее время в баре разрабатывают новые вкусовые сочетания коньяка с травами, фруктами и специями.