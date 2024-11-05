Общество

Псковские поисковики вместе с президентом возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Два юных поисковика Псковской области вместе с президентом России Владимиром Путиным возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее администрации президента России

От региона на встречу с президентом отправились Карина Морозова из поискового отряда «Журавли» Дедовичского района и Ангелина Кирилова из псковского поискового отряда «Юный поисковик».

После церемонии возложения глава государства пообщался с представителями молодежных организаций, в том числе и с поисковиками.

«Я очень довольна от встречи с президентом и тем, что мне дали возможность представить наш район и отряд на всероссийском уровне», — сказала Карина Морозова.

В традиционной церемонии возложения участие приняли представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций, в том числе Всероссийского студенческого корпуса спасателей, фонда «Защитники Отечества», комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО, Народного фронта, движения «Юнармия», центра «Вымпел», поискового движения России, сообщества «Движение первых».