Педагоги из Псковской области принимают участие в I Петербургском международном филологическом форуме «Русский язык и культурно‑образовательный суверенитет многонациональной России», посвященном 90‑летию со дня рождения Л. А. Вербицкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Масштабное мероприятие, объединившее более 350 участников из всех регионов России и 25 зарубежных стран, станет междисциплинарной площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с функционированием, сохранением и развитием государственного языка Российской Федерации, объединяющего его многонациональный народ.

Псковскую область представляют заведующий центром русского языка как иностранного ПОИПКРО Марина Васильева, учитель русского языка и литературы Гимназии №29 города Пскова, руководитель городского методического объединения словесников Вячеслав Новиков и учитель русского языка и литературы Гуманитарного лицея Пскова Светлана Яцукевич.

В стенах Санкт-Петербургского государственного университета обсудят современные вопросы российского образования: единое образовательное пространство РФ, школьное образование, обучение детей с миграционной историей, обучение русскому языку за рубежом, а также привлечение внимания к проблеме чтения.

В рамках работы форума пройдут публичные лекции известных ученых, будут работать несколько интерактивных площадок, пройдет посещение инновационных школ города Санкт- Петербурга.

Организаторами форума выступили Минпросвещения России, правительство Санкт‑Петербурга, Санкт‑Петербургский государственный университет, Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Ассоциация преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).