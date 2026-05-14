Подростку из Пскова дали более 2 лет лишения свободы за оправдание терроризма

Несовершеннолетний житель Пскова получил наказание в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы за публичное оправдание терроризма. 1-й Западный окружной военный суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Следствие установило, что подросток разместил в мессенджере Telegram видеозаписи с символикой нацизма и национал-социализма. Материалы оправдывали деятельность националистической организации, которую в Российской Федерации признали террористической.

Суд назначил наказание с отбыванием срока в воспитательной колонии.

Кроме того, суд запретил подростку заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и публикаций, а также администрированием сайтов и каналов в интернете, на срок 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.