В Псковской области в незаконном обороте находится свыше 22% сигарет

В Псковской области в незаконном обороте находится 22,1% сигарет. Это самый высокий показатель среди регионов Северо-Запада. Эти данные озвучили участники форума «Дни ритейла на Неве», прошедшего в Петербурге. Девятое всероссийское исследование рынка табачной продукции провела в конце 2025 года АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК).

Как рассказала директор ННЦК Ирина Бушина, в регионах ситуация различается кардинально. При среднем показателе по России 8,6%, на Камчатке и Сахалине доля нелегальной продукции составляет всего 0,2% и 0,4% соответственно, тогда как в Дагестане, Ярославской области и Чечне превышает 25%.

Северо-Запад на этом фоне выглядит лучше среднего по стране. По словам Ирины Бушиной, к концу 2025 года доля нелегальной продукции в СЗФО снизилась с 8% до 6,7%. Наиболее благополучная ситуация — в Коми, Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе и Карелии, где показатель колеблется от 1% до 2,2%. В Ленинградской области доля нелегального рынка составляет 6,1%, в Петербурге — 7,3%, а антирекорд среди регионов Северо-Запада принадлежит Псковской области — 22,1%.

Нелегальный рынок наносит серьёзный ущерб бюджету, пишет «Фонтанка.ру». В 2025 году минимальные потери федерального бюджета от незаконного оборота сигарет составили почти 90 млрд рублей, из которых более 8 млрд рублей пришлось на СЗФО.