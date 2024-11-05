Как правильно пережить разрыв отношений, рассказала психолог

Завершение отношений – сложный процесс, который чаще всего люди избегают. Способы самые разные, лишь бы не испытывать боль от неоправданных ожиданий: уход в загул, обесценивание всех отношений в целом, замена другими отношениями. Как помочь себе выйти из этой непростой жизненной ситуации, ответила психолог, гештальт-терапевт Элеонора Чапкевич.
«Нужно помнить, что по-настоящему завершение отношений – это свобода от них, когда на вашу жизнь, принятие решений и другие значимые моменты жизни не влияет ни прошлый объект любви, ни мысли о нем», - приводит слова специалиста RuNews24.ru.
Элеонора Чапкевич отметила, что порой люди хотят завершить отношения, но у них не получается. Причины кроются в отсутствии базовой безопасности, чувстве тревоги, страхе остаться в одиночестве. В таком случае лучший способ решить проблему – пойти на длительную терапию и наращивать внутреннюю опору.
Порой люди хотят расстаться, потому что в отношениях больше нет любви. В таком случае специалист советует завершить все дела, которые связывают с бывшим партнером.
Также она советует после расставания стараться чем-то занять себя, даже через силу: «Заполните свою жизнь чем-то новым, и при этом оставьте место для того, чтобы отгоревать свою отверженность».
«Итак, завершайте отношения полностью, сохраняя здоровье и не забирая место и ресурс у своей счастливой жизни. За расставанием всегда бывает встреча, и всё у вас будет хорошо», - подытожила психолог.