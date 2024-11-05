Общество

Как правильно пережить разрыв отношений, рассказала психолог

Завершение отношений – сложный процесс, который чаще всего люди избегают. Способы самые разные, лишь бы не испытывать боль от неоправданных ожиданий: уход в загул, обесценивание всех отношений в целом, замена другими отношениями. Как помочь себе выйти из этой непростой жизненной ситуации, ответила психолог, гештальт-терапевт Элеонора Чапкевич.

«Нужно помнить, что по-настоящему завершение отношений – это свобода от них, когда на вашу жизнь, принятие решений и другие значимые моменты жизни не влияет ни прошлый объект любви, ни мысли о нем», - приводит слова специалиста RuNews24.ru.

Элеонора Чапкевич отметила, что порой люди хотят завершить отношения, но у них не получается. Причины кроются в отсутствии базовой безопасности, чувстве тревоги, страхе остаться в одиночестве. В таком случае лучший способ решить проблему – пойти на длительную терапию и наращивать внутреннюю опору.

«Также помогает дневник эмоций. Выделяйте вечером 5-15 минут или в момент сильных эмоций и пишите всё, что чувствуете. Вскоре вы заметите, что интенсивность ваших переживаний снижается. Отгоревать, отплакать тоже отличный вариант – выделите время и отдайтесь своим эмоциям», - советует психолог.

Порой люди хотят расстаться, потому что в отношениях больше нет любви. В таком случае специалист советует завершить все дела, которые связывают с бывшим партнером.

«Если есть дети, то четко, желательно документально, договоритесь о форматах встреч, их обеспечении и прочем. Чем меньше вам придется контактировать и прояснять что-то в будущем, тем проще все завершить. При этом вы можете испытывать грусть, печалиться о своих неоправданных ожиданиях. Проговаривайте всё и не запрещайте себе немного погрустить. Тут главное понять, что от вас зависит далеко не всё, и исправить человека может лишь он сам. Попробуйте рассмотреть ситуацию с позиции получения нового опыта», - рекомендует Элеонора Чапкевич.

Также она советует после расставания стараться чем-то занять себя, даже через силу: «Заполните свою жизнь чем-то новым, и при этом оставьте место для того, чтобы отгоревать свою отверженность».

«Итак, завершайте отношения полностью, сохраняя здоровье и не забирая место и ресурс у своей счастливой жизни. За расставанием всегда бывает встреча, и всё у вас будет хорошо», - подытожила психолог.