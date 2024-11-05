Общество

Более 14 000 человек присоединились к «Движению первых» в Псковской области

Более 14 000 человек присоединилось к «Движению первых» в Псковской области со дня основания движения в 2022 году, сообщила руководитель регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Присоединяются до сих пор. Наша аудитория расширяется. Отделения есть практически во всех районах Псковской области. В ближайшее время должны открыться в Куньинском, Усвятском и Красногородском районах», - сказала Мария Тучак.

Отмечается, что «Движение первых» базируется не только в образовательных учреждениях. Отделения могут открываться по инициативе организаторов практически в любом субъекте или образовательном учреждении.

Основная деятельность движения - организация досуга для детей и подростков по различным направлениям.

«Ребята участвуют в региональной и федеральной повестке, у нас в регионе также реализуется ряд флагманских проектов, "Хранители истории", например, внутри есть различные активности, слеты и прочее. Ребенок может участвовать в нескольких мероприятиях. Структура у мероприятий общая: муниципальный этап, региональный и федеральный. Привлекаем к участию также родительскую аудиторию», - дополнила руководитель отделения.

Также она подчеркнула, что помимо федеральных инициатив, ребята на местах могут влиять на проводимые мероприятия как на региональных этапах, так и на федеральных.

«Наша сверхзадача в том, что ребята сами формируют повестку. Все направления инициированы самими детьми, как и движение в 2022 году. Мы поддерживаем инициативы. На федеральном уровне есть Совет первых. Главное, чтобы инициативы были услышаны, а мы их поддержим. Это не решение пропагандистских задач, мы ничего не навязываем. Ребята вступают в организацию добровольно, они могут выбрать те направления деятельности, которые им по душе. Движение призвано объединять различные направления», - подытожила Мария Тучак.