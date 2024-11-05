Более 14 000 человек присоединились к «Движению первых» в Псковской области

Более 14 000 человек присоединилось к «Движению первых» в Псковской области со дня основания движения в 2022 году, сообщила руководитель регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
«Присоединяются до сих пор. Наша аудитория расширяется. Отделения есть практически во всех районах Псковской области. В ближайшее время должны открыться в Куньинском, Усвятском и Красногородском районах», - сказала Мария Тучак.
Отмечается, что «Движение первых» базируется не только в образовательных учреждениях. Отделения могут открываться по инициативе организаторов практически в любом субъекте или образовательном учреждении.
Основная деятельность движения - организация досуга для детей и подростков по различным направлениям.
Также она подчеркнула, что помимо федеральных инициатив, ребята на местах могут влиять на проводимые мероприятия как на региональных этапах, так и на федеральных.
«Наша сверхзадача в том, что ребята сами формируют повестку. Все направления инициированы самими детьми, как и движение в 2022 году. Мы поддерживаем инициативы. На федеральном уровне есть Совет первых. Главное, чтобы инициативы были услышаны, а мы их поддержим. Это не решение пропагандистских задач, мы ничего не навязываем. Ребята вступают в организацию добровольно, они могут выбрать те направления деятельности, которые им по душе. Движение призвано объединять различные направления», - подытожила Мария Тучак.