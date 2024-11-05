Общество

Суд обязал снести киоски на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Арбитражный суд Псковской области обязал общество с ограниченной ответственностью «Псков-Печать» демонтировать самовольно установленные нестационарные торговые киоски. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Изображение: Арбитражный суд Псковской области

Суд обязал ООО «Псков-Печать» демонтировать киоски с вывесками «Газеты», «Телесемь», «Из рук в руки», «Журналы», «Табак», расположенные на земельном участке на территории города Пскова на улице Яна Фабрициуса, у учебного центра.

Установлено, что на спорном объекте ООО «Псков-Печать» торговую деятельность не осуществляет. Договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города Пскова с обществом расторгнут.

Таким образом, вынесенное администрацией постановление о демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества вступило в законную силу.